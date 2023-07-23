Bakan Fidan'dan İtalya ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Konferansı’na katılmak üzere başkent Roma’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalkınma ve göç konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya geldi.

Bakan Fidan, konferansın yapılacağı binada, İtalya Başbakanı Meloni tarafından karşılandı.

Bugün gerçekleştirilecek konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynakta durdurulması için atılabilecek adımların ele alınması masaya yatırılacak. Fidan'ın bugünkü konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.