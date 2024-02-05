Bakan Fidan'dan Malta ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi görüşmeler yapmak maksadıyla 5-6 Şubat 2024 tarihinde Malta'ya ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5-6 Şubat 2024 tarihlerinde Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyareti kapsamında, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüşecek, ayrıca Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.