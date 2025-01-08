Bakan Fidan'dan sınırdışı operasyon sinyali: ''Çözüm askeri harekattır''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin yeni yönetimine yönelik Türkiye'nin verdiği ultimatomun ortada olduğunu belirterek, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakmayı kabul etmemesi durumunda çözümün askeri harekat olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekat olmasını istemiyorsanız uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi, PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar isimleri biz de var. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı programda Suriye ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bizim devlet olarak yıllardır çeşitli çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin sorunu sahiplenmesi adına gerekli adımları atması gerekiyor. Kabul etmezlerse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldi. Şam'daki yönetim savaşmaktan korkan bir hükümet değil. İsrail önceki rejimin kapasitesine dokundu" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'Türkiye, Suriye'de askeri operasyon yapacak mı?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz ültimatomları veya şartları söylerken, şunun için söylüyoruz. Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bölgede ne bizim tarafımızdan ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından. Bunun şartları bellidir. Bu şartları çok basit bir şekilde, sadık bir şekilde, hiçbir şeyden, hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Nedir şartlarımız size? Uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Onlar kendilerini biliyorlar isimleri biz de var. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor. Yeni yönetim bunun garantisini veriyorlar. Şam onlarla konuşuyor bir daha söyleyecek bir daha söyleyecek. Sen terör faaliyeti içindesin diyoruz. Bu maskaralığa bir son verilmesi gerekiyor bölgede. Kaç yıldır mağarada yaşayan insanların yönettiği, bu insanlar mağaraya girip yönettikleri zaman internet yoktu” diye konuştu.

Şu anda Suriye Devletinin başında bulunan Ahmet Eş-Şara’nın mültecilerin dönmesini istediğini belirten Bakan Fidan, "Kendisiyle de konuşurken şu gündeme getirildi. Yeni anayasanın yapılması ve seçimler meselesi. Anayasanın yapılması, hani eğer yöntem, teknik yöntem olacaksa, referandum olmayacaksa, iki tane yöntem var, temsilciler meclisi üzerinden bir anayasa kabuğunu ile halkın tamamını davet edip referandumla anayasa kabul etmek. Bunun için seçim yapılması lazım. Seçim olması için 10 milyondan fazla insanın tekrar dönmesi gerekiyor. Yurt dışında doğmuş, son 11 yıl içerisinde sayısı belli olmayan vatandaş var. Yani bunların gelip kayıtlarını tekrar kontrol altına alıp, kimliğini kaybetmişleri tekrar kimliğini verip bir sistem oturtulması gerekiyor. Ben sordum, yani yol haritanı nedir zihninde? Yani nasıl bir yönetim, bu yönetim nasıl seçilecek, nasıl olacak, nereye gidilecek? Devletin adı ne olacak? Rejimin şekli ne olacak? Buraya kadar konuştuk” ifadelerini kullandı.

İHA