  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Göktaş Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatcaağı tarihi açıkladı

Bakan Göktaş Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatcaağı tarihi açıkladı

Bakan Göktaş Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatcaağı tarihi açıkladı
Güncelleme:

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri, Ramazan Bayramı'na yakın bir tarihe çekildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu değişikliği duyurarak ödemelerin yarın gerçekleştirileceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etiketler bayram bayram öncesi Aile Destek Programı ödemeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Enflasyon sonrası Nisan 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Nisan 2024 kira zam oranı belli oldu Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu Mart 2024 enflasyonu açıklandı Mart 2024 enflasyonu açıklandı AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Dev banka Dolar tahminini değiştirdi Dev banka Dolar tahminini değiştirdi Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok