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Bakan Göktaş duyurdu: O aylıklar hesaplara yatıyor

Bakan Göktaş duyurdu: O aylıklar hesaplara yatıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaklaşık 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başladığını ifade etti.

Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayında toplam 5,6 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönemine geçiş yaptık. Doğurganlık oranının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde başvuruları almaya başladık.

Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 12 bin 132 genç çift başvuruda bulundu. Bu çiftlerden yaklaşık 4 bini, gerekli şartları yerine getirerek kredi desteğinden faydalandı. Daha önce başvuru şartları arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması koşulu bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle, ek ödemeleri de kapsayacak şekilde bu gelir kriterini 2,3 asgari ücrete yükseltiyoruz."

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