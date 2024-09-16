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Bakan Göktaş, Narin ve Sıla Bebek hakkında konuştu

Bakan Göktaş, Narin ve Sıla Bebek hakkında konuştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de yaptığı konuşmada ''Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak her iki olayla ilgili suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız." ifadelerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binasının açılış programına katıldı.

Bakanlık olarak vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı ve en verimli şekilde yanıt vermek adına Mersin’deki il müdürlüğünün yeni hizmet binasını hizmete sunduklarını söyledi. Bunun yanı sıra çocukların huzur içinde büyüyebileceği, sevgi ve şefkatle donatılmış bir yuva olan çocuk evleri sitesinin de bugün açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hizmete aldığımız bu projeler, şehrimize, vatandaşlarımıza ve geleceğimize yaptığımız büyük bir yatırımın simgesidir. Sunacağı hizmetlerle hem vatandaşlarımıza hem çocuklarımıza destek olacak yeni kurumlarımızın tüm Mersin için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'NARİN KIZIMIZ DA SILA BEBEK DE HEPİMİZİN EVLADIDI'

"En büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızın geleceği için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onların yaşama sevinci, neşesi, gözlerindeki ışık hiç solmasın istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için hayatlarının her aşamasında onların elinden tutmaya devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımızı insanlığın en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları atacağız. Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız."

İHA

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Mahinur Özdemir Göktaş sıla bebek Narin Güran
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