Bakan Güler, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Bakan Güler, 2023 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bakan Güler, yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
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