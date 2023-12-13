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Bakan Güler, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Güler, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler, 2023 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bakan Güler, yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Etiketler yıl terör terörist bakan güler
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