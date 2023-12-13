Bakan Güler, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler, 2023 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bakan Güler, yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.