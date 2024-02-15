Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile ayaküstü görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan’ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'nin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ayaküstü görüşen Güler ve Dendias, daha sonra NATO Karargahı’ndaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.