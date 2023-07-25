Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Yaşar Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.