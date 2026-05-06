  3. Bakan Gürlek açıkladı: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili olarak, ''Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz'' dedi. Bakan Gürlek, Rojin'in cep telefonunun incelenmesi için Çin'e gönderileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı. Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş’in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın devreye girdiğini belirterek, "Daire Başkanlığında biz soruşturma yapmıyoruz, bunun altını çiziyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TELEFONU ÇİN’E DE GÖNDERİLECEK'

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti. Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını ifade etti. Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonunun Çin’e de gönderileceğini belirten Bakan Gürlek, tüm delillerin yeniden inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini söyledi.

'EN İNCE NOKTAYA KADAR ARAŞTIRILMASI LAZIM'

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı; bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

Baba Nizamettin Kabaiş ise Bakan Gürlek’e gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederek, "Biz her zaman güveniyoruz, devletimize, size, adalete. Çok umutluyuz" dedi. Kabaiş, "Kızım çok masumdu" diyerek olayın faillerinin tespit edilmesini istedi.

Bakan Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların ilgili daire tarafından titizlikle inceleneceğini söyledi. 

DHA

Etiketler akın gürlek rojin kabaiş
