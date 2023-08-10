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Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme teşekkürü

Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme teşekkürü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 7’nci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerine değinen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı;

“7’nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum.”

Etiketler Vedat Işıkhan toplu sözleşme sözleşme açıklama teşekkür
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