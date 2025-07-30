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Bakan Işıkhan'dan zam pazarlığı açıklaması: ''Teklif farklı aksettirildi''

Bakan Işıkhan'dan zam pazarlığı açıklaması: ''Teklif farklı aksettirildi''
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yapılan zam teklifiyle ilgili olarak ''18 Temmuz'da verilen teklif kamuoyuna farklı aksettirildi'' dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'in bugün gerçekleşen basın açıklamasının ardından sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. KÇP için sendikalarla görüşmelerin 2025 Şubat ayından bu yana gerçekleştirildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHIS’in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi" diye konuştu.

"Teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi"

Işıkhan, 18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini aktararak, "İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için Temmuz-Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif, ikinci 6 ayın (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk" açıklamasında bulundu.

"İlk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız"

Son teklifin dün yapıldığını hatırlatan Işıkhan, "Dün, farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız" bilgilerini paylaştı.

"Yapıcı tutumla süreci tamamlamak en büyük arzumuz"

Hem kamu işçilerinin hem de memurların çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşeceklerinin altını çizen Işıkhan, "Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği; yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

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İHA

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Etiketler vedat ışıkhan kamu işçisi zam pazarlığı
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