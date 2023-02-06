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Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.

Depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında 7.6'lık depreme yakalandı.

Deprem anında Bakan Karaismailoğlu önündeki masanın altına girerek kendini güvenceye aldı. Sarsıntının sona ermesinden sonra Karaismailoğlu, korumalarının da yardımıyla saklandığı yerden çıkarak binayı terk etti.

Etiketler adil karaismailoğlu deprem
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