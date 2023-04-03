Bakan Kirişci'den çok sayıda bürokrat hakkında suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski Bakan Bekir Pakdemirli'nin göreve getirdiği ve halen birlikte çalıştığı bürokratlar hakkında personele mobbing uygulama, psikolojik taciz ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin göreve getirdiği genel müdürler dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokrat hakkında suç duyurusunda bulundu. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ocak ayında ulaştırılan suç duyurusunda üst düzey bürokratların yargı kararlarını etkisiz kılma, personele psikolojik taciz (mobbing) uygulama ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verme gibi suçları işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda, ismi geçen yöneticilerin personele hakkaniyet ve eşitlik içerisinde davranılmaması, yargı kararlarının etkisiz kılınması, psikolojik taciz (mobbing) ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verilmesi suçlaması yöneltildi. (Kaynak)