Bakan Koca: ''50 yaş üzeri aşılamaları başlıyor'

Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca, açıklamalarda bulunarak 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından ülkede aşılama süreci ve koronavirüs (Kovid-19) gündemine ilişkin son gelişmeleri ve izlenecek yol haritasını paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" bilgisini verdi.

Tavsiye kararları Kabine'ye iletilecek

Bu toplantıda alınan tavsiye kararlarının Kabine'ye iletilmesi ve pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında da yeni döneme dair alınan kararların açıklanması bekleniyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.

Aşıyı üretmeyen ülkeler arasında en çok aşıyı en kısa sürede yaptık

Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.

Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.

5 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor

Üretim kapasitesiyle ilgili gelişmeleri de 30 milyon doz olarak anlaştığımız anlaşmayı 120 milyon doza çıkarttık.

Haziranda teslim edilecek 30 milyon dozun ilk bölümü ülkemize ulaştı. Haziran başında 5 milyon doz daha ülkemize ulaşacak.

Rusya'dan da aşı geliyor

50 milyon Sputnik doz aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.

En kısa sürede faz-3 çalışmaları başlayacaktır. Çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim.

Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla salgından bu yaz ülkemizin kurtulacağı açıkça görünmüştür.