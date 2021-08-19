Bakan Koca açıkladı: Zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinema ve konser gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulamasının getirileceği açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.