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Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı

Bakan Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularındaki yeni yaş sınırını açıkladı. Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı.

Bakan Koca, "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanlığı aşı yaşı yaş
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