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Bakan Koca böyle uyardı: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Bakan Koca böyle uyardı: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" paylaşımında bulundu.

Türkiye'de kontrollü normalleşme 1 Mart'ta başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.

Koca, son paylaşımında ise "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca kısıtlama mesaj
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