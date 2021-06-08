Bakan Koca duyurdu: Biontech aşısında yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında Çin'in Sinovac ile birlikte Türkiye'de uygulanmaya başlanan BioNTech aşısının da artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile Hekimlikleri'nde de uygulanacağını açıkladı.

Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasını hızlandıracak bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile hekimlerinin de Biontech aşısı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Daha önce -80 santigrat derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında ‘2-8’ derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini” açıklamasının ardından, aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığı'nca yeniden değerlendirmeye alınmıştı.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugün itibariyle yapılan Kovid-19 aşısı 31 milyon 214 bin dozu aştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR ?

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabız.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

e-nabız giriş için tıklayınız…

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.