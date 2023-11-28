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Bakan Koca duyurdu: Bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelmesi için çalışma başlattık

Bakan Koca duyurdu: Bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelmesi için çalışma başlattık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze'den çıkarılacak, büyük bölümü çocuk bir grup hastanın Türkiye'ye gelmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gazzeli hastalar için yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz."

Etiketler hasta bakan koca türkiye çalışma
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