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Bakan Koca duyurdu: Kritik toplantı 31 Ocak’ta yapılacak

Bakan Koca duyurdu: Kritik toplantı 31 Ocak’ta yapılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın toplanacak SMA Bilim Kurulu sonrası ikinci ve üçüncü ilaçların durumu ile ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız."

Etiketler bakan koca fahrettin koca
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