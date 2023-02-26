  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''

Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''

Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te incelemelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü söyledi.

Koca, Bakanlığın harekete geçtiğini belirterek, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmaları yerinde inceleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü söyledi. Koca, koşullara uymayan binaların tahliye edileceğini ve bakanlığın harekete geçtiğini belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarımız. Sağlık camiamızın değerli mensupları. Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan ‘yapıların depreme mukavemeti’ konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar tahliye edilecektir."

Etiketler fahrettin koca tahliye Türkiye binalar kontrol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkazda ölen kızının saatinden mesaj atarak kurtuldu
Antalya'da iğrenç olay! Öğrencisine tecavüzden tutuklandı
Bir ilde okulların açılması ertelendi
1500 binanın yıkıldığı Malatya'da 90 yıllık okul ayakta kaldı
Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı
e-Devlet'te büyük sızıntı iddiası! Resmi açıklama geldi
Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi
Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı
Deprem sonrası YSK'dan dikkat çeken hamle
Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! 2000 yılı öncesi binalara dikkat!