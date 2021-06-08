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Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşı olmaya başlayacaklar

Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşı olmaya başlayacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıkladı.

Bakan Koca aşılama programına yeni bir grubun eklendiğini bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Etiketler bakan koca aşı aşılama yeni grup aşılama
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