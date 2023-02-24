Bakan Koca: Kahramanmaraş'ta şebeke suyu içilmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş il Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- 61 gezici sağlık ekibi, 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır. Bugüne kadar 65 bin 942 hastaya 1. basamak sağlık hizmeti verilmiş 145 bin 540 hastamız sağlık hizmeti almıştır.

- Çadırkentlerde kurulan 15 acil müdahale ünsitesinde yapılan müdahale sayısı 24 bin 501’dir.

- Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk talebi gibi ihtiyaçlar ALO 184 çağrı sistemi ile karşılanmaktadır.

- 75 yaş üstü vatandaşları yakından takip ediyoruz. Yüzde 78’ine ulaşabildik bunları yarısı il içinde ulaşılarak kronik hasta ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor."

ŞEBEKE SUYU RİSKLİ

-Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. 1533 su numunesinde 1354’ünde klor oranını yeterli olduğu 179 numunede yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Analizler şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur.

- Israrlı uyarımı burada tekrarlamak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yaparak şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.

- Daha önce yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi halk sağlığını tehdit edici durum şu ana kadar yoktur.

- Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanoz aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanoz aşıları da yapılmış durumdadır.

- Çok hafif de olsa depremde yarar almışsanız tetanoz aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Lütfen en yakın görevlimize başvurun.

- Enkaz kaldırma çalışmaların maske kullanımı ihmal edilmemelidir. N-95 ekiplerimizden temin edilebilir.

- Bölgede sağlık çalışanları için yeni düzenleme yapıyoruz. Gönüllülüğü kolaylaştırıyoruz. Gönüllü çalışmak isteyen sağlık çalışanı arkadaşlarımızın taleplerini iletebilmesi için Ekip Portal uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur.

- Görevlendirme ve tayin talep başvuruları Personel Bilgi Sistemleri üzerinden alınacaktır. 1966’da yaşanan Varto depremi üzerine kaleme aldığı yazıca Sezai Karakoç ebedi aleme uğurlanan insanların dilinden şöyle demişti. Biz dağılan kitabın uçuşan yapraklarıysak siz de orada kalan yapraklarısınız. Yaprakların toplanıp kitabın yine kitap yapılacağı gün gelecektir.

Başımız eğitilmeyecek devletle millet gücüyle şehirler ayağa kalkacak.