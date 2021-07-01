Bakan Koca o anları paylaştı: İşte 75.000’inci doz...
Türkiye'de aşılama son hızla sürerken Sağlık Bakanı Koca 75.000’inci doz aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 75.000’inci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım.
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 75.000’inci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım. pic.twitter.com/099ERFGHLI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2021
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