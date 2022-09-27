Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Grip aşıları e-Nabız'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli vatandaşlar için grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir" dedi.