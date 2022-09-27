  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Grip aşıları e-Nabız'da

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Grip aşıları e-Nabız'da

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Grip aşıları e-Nabız'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli vatandaşlar için grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir" dedi.

Etiketler bakan koca e nabız grip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan taziyelerini iletmişti! Cübbeli Ahmet'ten Yusuf el-Karadavi itirazı
Altın sert düştü! İslam Memiş uyardı: Bir hafta içinde kararınızı verin
Ardahan beşik gibi sallandı: İşte depremden ilk kareler
Dolar rekordan rekora koşuyor! Altın fiyatları çakıldı
TOKİ 26 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı! İşte o liste
Davutoğlu'nun zor anları! ''Hocaefendi demedim'' dedi, izleyici videoyu açtı
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozu ile sosyal medyayı salladı
Esra Ceyhan genç kızını paylaşıp sitem etti: Ergenlik dönemini...
İstanbul'da hastanelik eden ''sivrisinek'' alarmı
İstanbul'un göbeğindeki tarihi bina 229 milyon TL'den satışta