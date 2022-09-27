Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Grip aşıları e-Nabız'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli vatandaşlar için grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir" dedi.
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