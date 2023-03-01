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Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim''

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoyu tepkiler üzerine kaldırdığını duyurdu.

Bir reklam ajansının hazırladığı belirtilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Twitter'dan paylaştığı 'klip' tepki çekmişti.

'Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var' başlığıyla paylaşılan klip, sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. 

ÖZÜR DİLEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca klibe ilişkin bugün Twitter hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca paylaşımında, “1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün” dedi. 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca video propoganda
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