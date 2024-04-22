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Bakan Koca tüm hastane yöneticileri ile bir araya geldi

Bakan Koca tüm hastane yöneticileri ile bir araya geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan tüm kamu hastanelerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da tüm kamu hastanelerinin yöneticileri ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi.

Bakan Koca görüşmenin detaylarını sosyal medyasından paylaştı;

İstanbul’daki tüm kamu hastanelerinin yöneticileriyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, hizmetlerin kapsamlı değerlendirmesini yaptık. Hizmeti artırma, ileriye taşıma imkânlarını ele aldık. İkinci çalışma toplantımız Ankara’da olacak.

Etiketler hastane bakan koca
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