Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testine ilişkin, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. " dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yapılacak PCR testi taramasıyla ilgili "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" açıklamasını yaptı.
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