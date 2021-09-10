  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testine ilişkin, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. " dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yapılacak PCR testi taramasıyla ilgili "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" açıklamasını yaptı.

Etiketler korona okullar pcr
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isimden HDP'ye ''çözüm süreci'' çağrısı
Bensu Soral ve Hakan Baş arasındaki ihanet iddialarının ardından ayrılık açıklaması geldi
Oyuncu Cihat Tamer, Yeni Akit’in tehditlerine yanıt verdi
A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti
Deniz Seki’nin son hali olay oldu
Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu
Kredi kartı sahipleri dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den dudak dudağa poz
Koronavirüs aşısının bilinmeyen bir faydası keşfedildi