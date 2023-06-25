Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap
Bakan Koca,, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'la ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde MFÖ ekibinin solisti Fuat Güner, arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Usta oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Dün Özkan Uğur'un öldüğü iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"YOĞUN BAKIMDA"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.
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