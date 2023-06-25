  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap

Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap

Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap
Güncelleme:

Bakan Koca,, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'la ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde MFÖ ekibinin solisti Fuat Güner, arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Usta oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Dün Özkan Uğur'un öldüğü iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

"YOĞUN BAKIMDA"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

Etiketler özkan uğur bakan koca ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor
Araç sahipleri dikkat: lpg'ye zam geliyor
İstanbullular dikkat: Metro bu duraklarda durmayacak
Eski AK Parti milletvekili, DEVA Partisi'nden istifa etti
Asgari ücret sonrası kötü haber: Aidatlara zam yolda
Tatile gidemeyenler oraya akın ediyor: Plaj ücretleri belli oldu
Asgari ücret zammı sonrası özel sektörde maaşlara zam beklentisi
Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu
Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Son hava durumu tahminleri geldi
Denizaltı Titan aranırken açılan skandal iş ilanı ortaya çıktı