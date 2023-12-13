Bakan Koca'dan TBMM'de fenalaşan Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Hasan Bitmez'in sağlık durumu düne göre daha ciddi" dedi.

Bakan Koca, TBMM'de kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan ve milletvekilleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlığının son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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"HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU DÜNE GÖRE DAHA CİDDİ"

Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildiren Bakan Koca, sağlık durumunun ise düne göre daha ciddi olduğunu söyledi.

Saadet Partili Hasan Bitmez'in ani gelişen rahatsızlığının ardından birçok siyasi isim partiye geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Öte yandan, hastaneyi ziyaret eden birçok siyasi isim de Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin edinilen bilgileri kamuoyu ile paylaşılmıştı.

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Bakan Koca konuya ilişkin açıklamasında, "Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu düne göre daha ciddi. Yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.