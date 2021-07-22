Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşlara aşı çağrısını yineledi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!"