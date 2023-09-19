Bakan Koca'dan yeni varyant açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ülkemizde de 9 kişide görülen 'Eris' varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıkladı. Bu varyantın üzerine Covid-19 yeniden konuşulmaya başlandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 9 KİŞİDE ERİS VARYANTI GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da cuma günü yaptığı açıklama ile ülkemizde Eris varyantının tespit edildiğini duyurdu, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” ifadelerine yer vermişti.

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA!

Bakan Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Eris varyantından endişelenen vatandaşlarla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Koca, "Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. “Eris” adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar." diye konuştu.