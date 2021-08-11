Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar zamanında açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Tüm okulların zamanında açılacağını belirten Bakan Koca, ''Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Koşullar ne olursa olsun yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde artan Covid-19 vakaları vardı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası YouTube kanalı üzerinden açıklama yaptı. Artan vakalar sonrası herkesin merak ettiği "Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, ''En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak.'' dedi.



Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

Salgının son bulacağı an aşıların etkili olduğunu tespit ettiğimiz andır. Salgını aşıdan önce ve aşıdan sonra olmak üzere iki şekilde ele almalıyız. Aşı öncesi hiç tercih etmeyeceğimiz tedbirleri almak zorunda kaldık. Bilim Kurulumuuz başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olduğu her durumu değerlendirdik.Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak bugünler geride kaldı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Koşullar ne olursa olsun yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

Eğitim ve iş hayatımızın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarını göstermeli.

Bu konuda bilim kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.

Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır.

Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.

Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.

Bildiğiniz gibi çok başarılı bir aşı programı yürütüyoruz. Ancak halen istediğimiz seviyede değiliz. Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmu zannetmemeli. Bu konuda çok önemli bir bilimsel çalışmayı tamamladık. Bugün önde gelen bilimsel bir dergide yayınlanması için girişimimizi de yaptık. Sonuçlarını hem siz değerli vatandaşlarımızla hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağız.

"EN YÜKSEK KORUMA SEVİYESİ 3 DOZ İNAKTİF AŞI OLANLARDA"

Bu çalışmamızda aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşımızı inceledik. Sizlere çalışmamızın en önemli sonuçlarından bazılarını ifade etmek isterim. İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. Doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda.

İlan edilen gruplarda 3. Doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir. 3. Doz aşı olması önerilen gurupta yer alıyorsanız mutlaka 3. Doz aşınızı olun. İki doz aşı olmamışsanız kendinizi aşı olmuş kabul etmeyin.

"TURKOVAC İÇİN KLİNİK ÇALIŞMAYA GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3. Doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. Doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız.

Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayabileceğimiz bir öğrencimiz dahi olamaz. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatı ve en büyük önceliğimizdir. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.