Bakan Kurum: 22 bin 467 konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 22 bin 467 konutun temelinin atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467'sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız" dedi.