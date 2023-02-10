Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sistemi devreye alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet millet el ele, inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. TOKİ Başkanlığı'mızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük köyünde de Nurdağı'nda da İslahiye'de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, Şatırhöyük ve Sakçagöz köyleri ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, bugün askeri helikopterle önce Şatırhöyük köyüne gitti. Burada depremzedeleri ziyaret ederek 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Bakan Kurum, yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu.

'DAHA İYİSİNİ HEP BERABER YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, depremzedenin 'Devlet böyle bir afette ancak bu kadar yapabilir. Daha ne yapabilir' demesi üzerine "Büyük afet yaşadık. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. En iyisini, en güzelini daha iyisini hep beraber yapacağız. Vefat eden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Allah böyle acı ve keder bir daha yaşatmasın, birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Devletimiz bütün imkanları ile Gaziantep'imizin, Nurdağı'mızın, diğer ilçelerimizin, mahallerimizin, köylerimizin yanında. Hiçbir endişeniz, tedirginliğiniz olmasın" diye konuştu.

Başka depremzede ise "Cumhurbaşkanı'mız bize, buraya bütün ne varsa yağdırdı; Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Bütün bakanlarımız, vekillerimiz bizi aradı. Allah'ım böyle günleri bir daha bize yaşatmasın" dedi.

'TOKİ BAŞKANLIĞI'MIZLA EVLERİMİZİ YAPACAĞIZ'

Gaziantep'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' mesajlarını da ileten Bakan Kurum, "Bakanımızla milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla hep vatandaşımız için yapılması gerekenleri anbean takip ettik. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları, çadır, yemek, iaşe ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ardından bugün bu istişareleri de yapmaya geldik. Burada kalacak vatandaşlarımız için konteyner-çadır talepleri, bundan sonraki sürece ilişkin, evlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin taleplerinizi, isteklerinizi, arzularınızı alacağız. Çadırlarımızı da tamamlayacağız ardından konteyner isteyenlere konteynerlerimizi göndereceğiz. TOKİ Başkanlığı'mızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük köyünde de Nurdağı'nda da İslahiye'de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız" diye konuştu.

Ziyareti sırasında muhtardan ihtiyaçları konusunda gerekli bilgileri de alan Bakan Kurum, "Acil yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapalım. Kalıcı evlerle ilgili hasar tespitlerimizi dün itibarıyla tamamladık. Kalıcı evlerle ilgili de yapılması gerekenleri hep birlikte konuşalım. Bugün birlik-beraberlik zamanı. Devlet millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak ve hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

'HIZLI ŞEKİLDE İNŞAATLARIMIZI BAŞLATACAĞIZ'

Bakan Kurum, dinlediği talepleri bir taraftan not aldı ve cep telefonuyla da ilgilileri arayıp, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi talimatını verdi. Kurum, kalıcı konutlarla ilgili de köylerde TOKİ Başkanlığı eliyle ihale yapacaklarını belirterek, "Tek katlı 105 metrekare 3+1 daireyi TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak. İnşallah ilk başlayacağımız yerlerden birisi de burası olacak. Biz hepsini Allah'ın izniyle hep birlikte gidereceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Sakçagözü'ne geçen Bakan Kurum, depremzedelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini köy muhtarından dinleyip tek tek not aldı. Kurum, "Eksiklerin hepsini biraz önce muhtarımızla konuştuk. Elektrikle ilgili kısmi elektrik bugün jeneratörle birlikte vermeye başlayacağız ve suyu beraber takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tuvaletleri ve hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını gönderecek. Hasar tespit çalışmaları zaten tamamlandı. Yarın, TOKİ Başkanlığı'mız buraya gelip, yeni yapılacak evlere ilişkin muhtarımızla beraber sahayı bir gezecekler ve tespitleri yapacaklar. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi.

Sakçagözü köyünde bulunan afet çadırlarını gezen ve mobil mutfakların önemine değinen Bakan Kurum, seyyar mutfakları gezdi ve depremzedeler ile pişirilen çorbadan içti. Depremde hayvanlarının da zarar gördüğü ve onları sağmakta zorlandıklarını belirtenlere Kurum, süt sağma makinesi göndereceği sözünü de verdi.

Şatırhöyük ve Sakçagöz köylerinin ardından Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret eden Bakan Kurum, buradaki AFAD koordinasyon merkezlerindeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında bakan yardımcıları, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.