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Bakan Kurum, bilim insanları ve müteahhitlerle görüştü

Bakan Kurum, bilim insanları ve müteahhitlerle görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde inşa edilecek kalıcı konutlar ile ilgili bilim insanları, müteahhitler ve inşaat malzeme üreticileri ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından koordinasyon görevi için bulunduğu Gaziantep'te, deprem bölgesindeki kalıcı yerleşim alanlarının inşası ile ilgili önce deprem uzmanları ile ardından da müteahhitler ve inşaat malzeme üreticileriyle toplantı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı toplantılarda, yeni yapılacak kalıcı yerleşim yerlerine ilişkin müteahhit ve üreticiler bilgilendirildi. 

'HEP BİRLİKTE SÜRECİ YÖNETECEĞİZ'

Bakan Kurum, müteahhitlerle gerçekleştirdiği görüşmede, ülke için eli taşın altına koyma zamanı olduğunu belirterek, "Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. O evlerin en temiz, en sağlıklı, en güvenli şekliyle yapılmasını bekliyorum. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkanı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Bu süreci doğru yönetmek zorundayız. Biz pandemi sürecinde kimsenin çalışmadığı bir dönemde afet konutunu da yaptık, sosyal konutumuzu da yaptık, kamu yatırımlarını da yaptık. Milletin evden çıkmadığı süreçte biz sokaktaydık. Maskeyle gittik şantiyede çalıştık. Tüm dünya tedariki durmuştu. Yarın hepsi düzene girer, asıl olan olanı orada takip etmek, olanı birlikte yönetmek. Bunu da inşallah yöneteceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler murat kurum deprem kalıcı konut bilim insanları müteahhit
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