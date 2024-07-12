Bakan Kurum depremzedelere söz verdi: '''Her ay 25 bin konut teslim edeceğiz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da her ay 25- bin deprem konutunu teslim edeceklerinin sözünü verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeler yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, depremzedelere müjdeler verdi.

Kurum, "Çok daha hızlı çalışacağız. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz." dedi.

"ADIYAMAN'DA 8.174 EVİMİZİ TESLİM ETTİK"

Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları ise şöyle:

Evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Adıyaman'da 8.174 evimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. 45.444 inşaası devam ediyor. Adıyaman merkezde rezerv alanlarında 7 bölgede çalışmalar devam ediyor.

"KİRA YARDIMI YAPMAK SURETİYLE PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Şehrin yeniden ticaret ve turizmi canlandırmak için çalışacağız. Burada taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çoğunluk istemezse vazgeçeceğiz.

Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda inşaat faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. İstiyoruz ki; Ulu Cami etrafında da yine şehre, Adıyaman'a yakışacak bir eser çıksın istiyoruz.

O bölgede de bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek istiyoruz. İl özel idaremize gerekli desteği yaptık. Burada hızlı, vatandaşlarımızın taleplerini giderek adımları atıyor olacağız.