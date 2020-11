Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: 1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Acımız çok büyük. İnşallah el birliğiyle İzmirli kardeşlerimizin yarasını saracağız. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. İzmir bizden hizmet bekliyor, İzmir sıcak yuvalarını bekliyor. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız" dedi.



AFAD İzmir İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyledi. Devletin tüm kurumlarıyla İzmir için seferber olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Dün enkaz altından Ayda kızımızı sağ salim kurtardık ve hep birlikte tüm Türkiye olarak çok büyük bir sevince katıldık. Hemen arasından birkaç saat sonra annesinin cansız bedenine ulaştık ve hep birlikte bir hüzünce girdik. Ayda kızımız hepimizin kızı. Aydalarımızı, İdillerimizi inşallah hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. 113 saattir yoğun bir şekilde çalışmamız sürüyor. 17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız süratli biçimde devam ediyor. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda enkazımız kaldı, orada da hassas bir şekilde davranıyoruz herhangi bir canlı emaresi olmamasına rağmen. Enkazımızı da o hassasiyetle kaldıracağız. Dinlenmeden, nefes almadan, canını tehlikeye katarak çalışan tüm ekiplerimize, gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



'114 CANIMIZI KAYBETTİK'

Depreme ilişkin son verileri açıklayan Kurum, "114 canımızı kaybettik, 107 vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. 1035 vatandaşımız yaralı durumda ve tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Acımız çok büyük. İnşallah el birliğiyle İzmirli kardeşlerimizin yarasını saracağız. İzmir bizden hizmet bekliyor, İzmir sıcak yuvalarını bekliyor. Dün kabine toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız yapacağımız çalışmaları paylaştılar ve kendisinin de altını çizdiği gibi kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, imar inşa çalışmasını İzmir’imizde denetimlerimizi sıklaştırmak suretiyle şeffaf bir şekilde yapım sürecini de götürmek suretiyle inşallah kardeşlerimizin sağlam güvenli konutlarını inşa etmek mecburiyetindeyiz. Ülkemiz ciddi bir deprem tehdidi ile karşı karşıya. Yaşadığımız her yıkım da bunları bize hatırlatıyor" diye konuştu.



'BUNDAN SONRA ENKAZ ALTINDA HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ARAMAK İSTEMİYORUZ'

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade eden Kurum, "Bu çerçevede yerinde yapacağımız projeler var. 17 bina enkazında ve etrafında riskli gördüğümüz binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. İzmir birinci derece deprem bölgesi ve yeni yapacağımız konutlar zemin+ 5'i geçmeyecek. Bölge mimarisine uygun biçimde standartları yüksek kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik. Vatandaşlarımızın üzerine de önemli bir sorumluluk düşüyor. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum; Riskli binaların tespitlerimizi yaptıralım. Buralarda oturmayalım. Gelin tüm Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurun. Bu başvurular çerçevesinde biz riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz. Biz bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Bu anlayışla, bu bilinçle, bu kararlılıkla çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar ülkemiz için önemlidir. Bugün nasıl İzmir’de, Elazığ, Malatya’da beraber olduysak, kentsel dönüşümde de siyasi bir kaygı gözetmeden, gelecek kaygısı gözetmeden kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde yürütmek durumundayız” dedi.



'BİR AY İÇİNDE İNŞA BAŞLAYACAK'

Rezerv alanda da çalışmaların yapılacağını belirten Kurum, şunları söyledi:

"İzmir şehir hastanesinin yanındaki bu alanda 3 bin konut inşa etmeyi planlıyoruz. Zemin+5 katı geçmeyecek şekilde bir projelendirme yaptık. İçinde bahçeleri, camisi, okulu ile örnek bir şehircilik anlayışıyla projelendirme çalışması yapıyoruz. Hem yerinde hem rezerv alanda konutlarımızı üreterek hızlı bir şekilde depremde hasar gören vatandaşlarımızın sıcak yuvalarının inşasını gerçekleştireceğiz. En geç bir ay içinde konutların inşasına başlayıp, bir yıl içinde sağlam konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şu an hali hazırda İzmir’imizde 6 bin 84 konutumuzun inşası devam ediyor. Yeni yapacağımız konutlarla birlikte çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlatacağız. İzmir’imiz de birinci derece deprem bölgesi olduğu için, bina yüksekliklerine ilişkin çalışmayı da yapıp yine vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız."



'AĞIR HASARLI ACİL BİNA SAYISI 180'

Hasar tespit çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kurum, "924 uzmanımızla 7/24 bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 22 bin binada 147 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı acil bina sayımız 180, 3 bin 680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 4 binanın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Bugün yine yıkımlar devam edecek. Ağır hasarlı binalara ilişkin ekiplerimiz yerinde tespit yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hem taşınma hem gıda yardımlarını vatandaşlarımıza ödemeye başladık. Vatandaşlarımıza bugüne kadar yapmış olduğumuz taşınma ve gıda yardımının toplamı 2 milyon 865 bine ulaştı. Bunun dışında da iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören esnafımıza 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek" dedi.



'KAMU MİSAFİRHANELERİNDE YETERLİ KAPASİTE VAR'

Bölgeye toplamda 4 bin 643 çadırın sevk edildiğini belirten Kurum, "Şu an boşta 1010 çadırımız var. Isıtıcılarımız, beslenme ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanmaktadır. Beslenme ihtiyacını Kızılay’ın koordinasyonunda tüm destek veren kuruluşlarımızla yapıyoruz. 81 ilin belediyelerinden buraya destekler var. 370 bin vatandaşımıza yemek verebilecek şekilde çalışmalarımız sürüyor. Çadır kentlerde Covid testinden tutun, her türlü acil müdahaleyi yapabilecek ekiplerimiz var. 13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu anda kalan kişi sayısı ise 208. Yeterli yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz. İzmir Bayraklı’da ilk etapta bin konteyner kent kuruyoruz. Ege Üniversitesi kampüsü içindeki alana da 312 konteyner yapmayı planlıyoruz" diye konuştu