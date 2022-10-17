Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konut projeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de merak edilen soruları yanıtlıyor. Herkesin merak ettiği konut ve kira fiyatlarına da değinen Kurum, "Konut arzını, talebin üstüne çıkaracağız. Konut fiyatları sabitlenecek ve giderek aşağıya inecek. Kira fiyatları da düşecek." diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI

Amasra’daki gerçekten çok elim bir kaza. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanlık olarak işçi sağlığı açısından alınması gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Tabi takdir Rabbimizin. Kimse böyle bir kaza yaşansın istemezdi. Gerekli soruşturmaları başsavcılığımız fiilen yürütüyor. İşçilerimizin emeklerinin zayi olamaması adına her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz. Tekrardan başımız sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

'TÜRKİYE OLARAK HIZLI HAREKET ETTİK'

2 yıl geriye dönüp baktığımızda pandemiyle birlikte düzen bozuldu. Ham madde noktasında azalma meydana geldi. Tüm bunların sonucu olarak da ülkeler tarihlerinde görmedikleri enflasyonla mücadele ediyorlar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi problemlerle karşı karşıyalar. Biz Türkiye olarak hızlı hareket ettik. Tüm bu tedarik zincirindeki problem konut sektörüne de yansıdı. Ham madde olarak baktığınızda demiri, çeliği... Salgın süreciyle birlikte eski üretim miktarı yakalanamadı. Tüm bunların sonucunda aslında konut sektöründeki piyasaya arzı azalttı.

'KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK'

Yükselen konut ve kira fiyatlarına karşı çözüm üretmek için sosyal konut projesini gerçekleştirdik. Zaman içerisinde üretimin artmasıyla birlikte bu fiyatlar dengeye gelecek. Arz talep dengesi. Ne kadar arz ederseniz, talep karşısında arzı karşılayabiliyorsanız fiyatlar düşecektir. Biz bu talebin karşılanabilmesi amacıyla sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz. Arzı talebin üstüne çıkaracağız. Konut fiyatları sabitlenecek ve giderek aşağıya inecek. Kira fiyatları da düşecek.

BAŞVURAN SAYISI 7.5 MİLYONA ULAŞTI

Sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayısı 7.5 milyona ulaştı. Resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı. Bu rakamlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 100 binden 1 milyona çıkardık. İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde de gelir şartımız var. Konut alınacaksa üzerine kayıtlı bir konut olmamalı. Arsa alacaklarsa üzerlerine kayıtlı arsa veya konutları olmamalı.

ARSA TAKSİTLERİ DEĞİŞMEYECEK

Aynı şekilde iş yeri için de üzerlerine kayıtlı bir iş yeri olmamalı. Vatandaşlar kayıtlı oldukları ildeki projelere başvurabilirler. Konut projesine başvuranlar arsaya da başvurabilirler. İlk Evim Arsa projesine başvurular 331 bine ulaştı. Konut projesine başvuranlar arsaya da başvurabilirler. İkisi de çıkarsa birini tercih etmek durumundalar. Arsalarda taksitlerde fiyat artışı olmayacak. Taksitler sabit olacak.

Müstakil arsalarla alakalı imar planı hazırlıyoruz. 7 bölgemiz için yöresel mimariye uygun projelerimiz var. Biz bu projeleri vereceğiz, teknik destek vereceğiz. Müstakil parsellerde vatandaşımız dilediği şekilde yapabilecek. İmar mevzuatına uygun şekilde vatandaşlarımız ruhsatını alacak. Oradaki imar planına uygun şekilde tek katlıysa tek katlı yapılacak.