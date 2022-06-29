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Bakan Nebati ile İYİ Partili Usta arasında güldüren diyalog: ''Yat kalk Çinlilere dua et''

Bakan Nebati ile İYİ Partili Usta arasında güldüren diyalog: ''Yat kalk Çinlilere dua et''

İYİ Partili Erhan Usta ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati arasında Twitter'daki mesajlaşma sosyal medyada gündem oldu. Usta, Bakan Nebati'ye "Yat kalk Çinlilere dua et" deyince, Nebati'nin yanıtı da "dualarımız sizinle" oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medyadan yanıt verdi.

"YAT KALK ÇİNLİLERE DUA ET"

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi yine iyisin Sayın Nebati, bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et."

Usta, tweetin sonuna gülücük emojisi de ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımına Twitter hesabından yanıt vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Nebati, Erhan Usta'yı etiketleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dualarımızı size yapmayı tercih ederek, Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum"

 

 

Etiketler nureddin nebati erhan usta iyi parti twitter çinlilere dua et
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