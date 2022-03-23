Bakan Nebati ile Varank bir araya geldi: Müjdelerimiz yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüştüğünü gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Müjdelerimiz yakında" diyen Nebati şunları belirtti:

"Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız @varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz."