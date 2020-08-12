Bakan Selçuk Açıkladı! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Corona virüs Bilim Kurulu bu kez 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı için toplandı.



Sağlık Bakanı Koca, "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde. Önümüzdeki günlerde Covid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''21 Eylül 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitim ile açıyoruz. 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime de karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

*Ders başlayana kadar maske hususundaki standartlarımız gereği uygulanacaktır. Hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde olacağına ilişkin de açıklamalar yapacağız.

*Zamanı gelince ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacaktır. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda kılavuzu hazırlamıştık.

*Bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek? Bunlar için de 2 bin denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her okulu gözden geçiriyorlar.

*Öğretmen ve velilerimiz için hazırlanan kılavuzlar devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili bir çalışma olacak ama öğrenciler için açıklamalarımız devam edecek.

*Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış, hangi il ve ilçe hangi okul içerisinde hangi ihtiyaç oluşmuştur bu takip ediliyor.



*Okullarımıza destek sağlamak için gerekli planlarımızı yaptık. İl Eğitim Müdürlerimizle toplantılarımız var tek tek ele alıp inceleyeceğiz ve destekler okullara ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız.

*Bu çalışmalarla Bilim Kurulu’nu da bilgilendirmeyi ve ileriye ilişkin planları hazırlayacağız. Süreç boyunca okullarda ve sahalarda olacağız. Eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor ve yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını umuyorum.