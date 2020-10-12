Bakan Selçuk açıkladı: Tablet dağıtımları başlıyor

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı. İlkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler sınıflarındaki yerini aldı.

Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti:

"Bu açılış nedeniyle bugün Çankırı'nın bir köyünde bir köy okulundayız.Köy okullarımızla ilgili geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma da söz konusu bütün köy okulların açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık.

500 BİN TABLETİN DAĞITIMI

Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



