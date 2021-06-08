Bakan Selçuk'tan ''LGS'de benzer soru'' iddiasına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavında benzer sorulara yer verildiği iddialarına yanıt verdi.

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı.

Gündem olan iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklama yaptı.

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor" diye konuştu.

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ıspat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

Öte yandan CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, konuyla ilgili olarak Bakan Selçuk tarafından yanıtlanması için bir soru önergesi verdi.

Lale Karabıyık’ın Bakan Selçuk’a sorduğu sorular şöyle:

2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği iddiaları doğru mudur?

Hangi alanlarda kaç soru bu yayınevinin kitapçığı ile paralellik göstermektedir?

2021 LGS soruları daha önce her hangi bir alanda yayımlanmış mıdır?