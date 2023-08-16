Bakan Şimşek, Japonya'nın şirket yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de yatırımları olan Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tesbitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu.

"KATMA DEĞER ÜRETEN TÜM PAYDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz.

Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sn Takahiko Katsumata’ya teşekkür ederim

Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız."