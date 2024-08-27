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Bakan Şimşek'ten ''istifa'' iddialarına canlı yayında yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta üst üste 3 kez gündeme getirilen "Mehmet Şimşek istifa etti" iddialarını canlı yayında yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı'na özel açıklamalar yaptı.

Program yorumcularından Sinan Burhan'a konuşan Şimşek, görevinin başında olduğunu vurgulayarak "Programımıza güveniyoruz. Enflasyon kalıcı olarak düşecek. Zaten düşmeye başladı. Programı başarıya ulaştıracağız. Milletimizle birlikte hep birlikte rahatlayacağız" ifadelerini kullandı.

Program sırasında gündemdeki önemli konular ele alınırken Sinan Burhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında açıkladı. En son istifa iddiasıyla gündeme gelen Şimşek'in mutlu bir görüntü verdiğine dikkat çeken Burhan, Şimşek'e "Enflasyon ne zaman düşecek? Ekonomi ne olacak?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.

Burhan, Bakan Şimşek'in, görevinin başında olduğunu vurguladığını belirterek "Programımıza güveniyoruz. Enflasyon kalıcı olarak düşecek. Zaten düşmeye başladı. Programı başarıya ulaştıracağız. Milletimizle birlikte hep birlikte rahatlayacağız." şeklinde konuştuğunu söyledi.

 

Etiketler mehmet şimşek canlı yayın istifa istifa iddiası hazine ve maliye bakanı
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