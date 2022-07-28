Bakan Soylu: 3 terörist ölü ele geçirildi, taziye mesajı bekliyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Suriye sınırından ülkemize sızan 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. ABD'nin teröristler için yayınladığı taziye mesajına atıf yapan Soylu, ''Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz.'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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