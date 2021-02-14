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  3. 14 Şubat 2021 16:01

Bakan Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyi Gara'da PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek...
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İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle;

6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi.

Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.

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