Bakan Soylu, Oy ve Ötesi için YSK'yı göreve çağırdı

İçişleri Bakanı Soylu daha önce ''sandıkları terörize ediyorlar, orada olamazlar'' sözleriyle hedef aldığı Oy ve Ötesi Derneği için YSK'ya çağrıda bulunarak, "Sandık ve seçim kurulana bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Siyasi partiler vesayeti dışında kimse olamaz orada. Buna YSK müdahale etmelidir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Bakanlığı’nın 14 Mayıs seçimlerinde sandık bilgileri ve seçmen sayılarının paylaşılması yönündeki talebini Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu bilgileri tutabilecek tek yetkili merciinin kendisi olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Ülke TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez YSK'nın daha önce sandıklarda anarşizme yol açıp sandık başkanlarını ve üyelerini tehdit ettiğini söylediği seçim güvenliğini takip eden Oy ve Ötesi Derneği'ne müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sandık ve seçim kurulana bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Ben polis olarak sandığa giremem. Ancak müşahit çağırırsa güvenliği sağlamak için girer. Siyasi partiler vesayeti dışında kimse olamaz orada.

Sen buna bir derneği veya başka bir şeyi koyamazsın. Bunları ömrümde ilk defa görüyorum. Buna YSK müdahale etmelidir. Bu PKK'nın oluşturduğu seçim vesayetine benzer. Böyle bir demokrasi yoktur. Vatandaşların kendi iradesiyle beraber oy kullanmasını önlemektir.

Dünyanın hangi demokrasisinde bu olabilir? Sana ne benim seçimimdeki olaylardan. 1 milyon 346 bin lira 2013'te İsveç Konsolosluğu üzerinden para gelmiş. 85 bin Euro Belçika'dan gelmiş. Bunların hepsi iç içe dernekler. Böyle bir kakafoni olur mu? Bir sandığın başında 150-200 kişi olabilir mi?"